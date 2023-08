NBA : Surprise, un ancien des Warriors pourrait faire son retour au côté de Stephen Curry

Florian Barré

En dehors de l’arrivée de Chris Paul en lieu et place de Jordan Poole ainsi que la prolongation de contrat offerte à Draymond Green, Golden State s’est montré plutôt discret durant l’intersaison bien que la franchise puisse rapidement passer à l’action. D’ici au début de la saison 2023-24, on attend encore au moins une signature du côté des Warriors. Et c’est un ancien de la maison qui est visé.

L’été n’est pas terminé pour les Warriors, qui vont enregistrer au moins une nouvelle venue d’ici au camp d’entraînement. Un peu comme les Lakers et d’autres prétendants au titre, la franchise souhaite explorer toutes les opportunités. Après avoir signé Jayce Jonhson à l’intérieur, pour un contrat « Exhibit 10 », les Californiens vont tenter de rapatrier un joueur capable d’évoluer plutôt sur la ligne arrière afin de compléter un roster paré pour jouer le titre.

Glenn Robinson III bientôt de retour ?

Dimanche, Michael Scotto de HoopsHype a rapporté que Glenn Robinson III allait participer à un entraînement avec les Golden State Warriors : « L’ancien gagnant du concours de dunks Glenn Robinson III va participer à un entraînement privé pour vétérans avec les Golden State Warriors. Le joueur de 29 ans est à 37.3% à trois points en 7 saisons. » 40e choix de la draft 2014, le joueur de 29 ans a joué le plus récemment dans la ligue au cours de la saison 2021 lorsqu'il a disputé 23 matchs avec les Sacramento Kings et a récolté en moyenne 5,3 points et 2,0 rebonds par match tout en tirant à 42,4% depuis le terrain.

Robinson peut garder un bon souvenir des Warriors

En plus de son temps avec Sacramento, Robinson III a également joué avec les Indiana Pacers, les Detroit Pistons, les Minnesota Timberwolves, les Philadelphia 76ers et les Warriors. Il a participé à 48 matchs de saison régulière avec GS au cours de la saison 2020 et a récolté en moyenne 12,9 points, 4,7 rebonds et 1,8 passes par match tout en tirant à 48,1% sur le terrain et à 40,0% sur la plage des trois points. Son passage à Golden State était sans doute le meilleur de sa carrière. Glenn Robinson III pourrait donc finir par être un bon vétéran pour accompagner Stephen Curry et consorts.