NBA : Un renfort tant attendu arrive chez les Warriors de Stephen Curry

Suite au début du camp d’entraînement, la NBA peut s’attendre à de nombreuses signatures dans les semaines à venir, bien que l’intersaison soit assez calme depuis plusieurs jours. Les franchises ont prévu de signer du monde pour tester toutes les possibilités, à l’image des Warriors ce jeudi. Alors que Golden State manque cruellement de poids dans la raquette, un big men devrait enfin arriver pour aider Stephen Curry et consorts.

Déterminés à retrouver le sommet de la NBA, les Warriors ont fait confiance à Chris Paul, en lieu et place de Jordan Poole. La réussite des Dubs devrait dépendre de son acclimatation avec Steph Curry, sans parler du comportement de Draymond Green. Ce dernier avait tout gâché l’an dernier en agressant Poole, les supporters espèrent donc qu’il se tiendra à carreau cette saison. D’autant plus que CP3 et Green ont quelques antécédents… Mais le réel problème à régler pour espérer faire mieux qu’une demi-finale de conférence concerne les postes intérieurs, trop friables.

Nouvelle recrue pour les Warriors

Ce jeudi, Shams Charania de The Athletic a annoncé que le nouveau GM a validé la signature temporaire de Jayce Johnson, qui obtient un contrat pour le camp d’entraînement. On parle ici d’un intérieur capable de capter les rebonds, comme aucun n’est capable de le faire dans l’effectif actuel des Warriors : « Les Golden State Warriors signent le meilleur rebondeur de la NBA G-League Jayce Johnson pour un contrat « Exhibit 10 » pour le camp d’entraînement. Le pivot était à 6 points et 7 rebonds lors de la Summer League de juillet, et se battra pour un two-way contract. » a tweeté l’insider.

Jayce Jonhson en stats, ça donne quoi ?

L'année dernière, Johnson a disputé 32 matchs de saison régulière en G League et a récolté en moyenne 9,4 points, 13,5 rebonds et 1,3 contres par match tout en tirant à 57,8% depuis le terrain. De plus, il a participé à 11 matchs de la Showcase Cup avec des moyennes de 6,2 points et 7,1 rebonds par match tout en tirant à 49,1% depuis le terrain. Quoi qu’il en soit, ce qu’il faut retenir c’est que les Warriors veulent absolument un intérieur. Et quand on sait que les rebonds ont été un problème dans le passé, Jayce Johnson paraît être un profil idéal.