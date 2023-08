Comme Wembanyama, un champion NBA prend une très grande décision

Florian Barré

Alors que la Coupe du monde FIBA commence dans un peu plus d'une semaine, les retraits s’enchaînent. Après Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Kristaps Porzingis, une autre star de la NBA doit à son tour laisser sa sélection orpheline. Et il ne s’agit pas de n’importe qui puisque le Canadien Jamal Murray a récemment remporté sa première bague chez les Denver Nuggets.

Il n’a malheureusement pas encore récupéré physiquement de la longue saison NBA disputée avec les Nuggets. Jamal Murray ne se rendra pas en Asie avec ses coéquipiers de la sélection canadienne pour participer à la Coupe du monde. Depuis le début de la préparation, le meneur de Denver s’entraînait à l’écart, et n’avait d’ailleurs pas accompagné ses coéquipiers en Europe pour leurs premiers matchs amicaux.

NBA : LeBron James tout proche d'un record historique ? https://t.co/z6nMaf3PL0 pic.twitter.com/ndSHGWYBV6 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Murray vise les Jeux Olympiques

Déçu, Murray a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : « Lorsque j’ai commencé le camp d’entraînement, je voulais évaluer comment mon corps réagirait après une saison longue et exigeante et si je serais physiquement capable de concourir au plus haut niveau requis pour la Coupe du monde. Après avoir consulté le personnel médical de l’équipe, il est devenu évident que j’avais besoin de plus de temps pour récupérer. Par conséquent, j’ai dû prendre la décision difficile de ne pas participer au tournoi. Représenter le Canada aux Jeux olympiques reste un de mes rêves et je soutiendrai l’équipe tout au long de son parcours dans la poursuite de cet objectif. » a déclaré le récent champion NBA.

Un forfait bénéfique à l’équipe de France