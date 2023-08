Après Wembanyama et Antetokounmpo, une autre star de la NBA renonce à la Coupe du monde

Florian Barré

Les observateurs pouvaient s’y attendre, mais avec les Jeux Olympiques l’été prochain, un certain nombre de stars renoncent à la Coupe du monde de basket 2023. Le dernier forfait en date concerne directement les Bleus puisqu’il s’agit de Kristaps Porzingis, le leader de la Lettonie, deuxième adversaire de l’équipe de France à Jakarta. De quoi réduire considérablement la portée du piège balte, vraiment pas un match cadeau sur le papier pour les vice-champions olympiques.

À l’instar de Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou Victor Wembanyama, l’intérieur des Celtics de Boston, Kristaps Porzingis, a annoncé qu'il manquera la prochaine Coupe du monde de basket-ball FIBA en raison d'un problème persistant de fasciite plantaire qu'il continue de traiter au pied. Porzingis, qui devait diriger la Lettonie lors de la Coupe du monde, qui débutera le 25 août aux Philippines, au Japon et en Indonésie, a publié mardi sur les réseaux sociaux que la décision était aussi celle de sa nouvelle franchise.



Les Celtics ne veulent pas prendre de risque

« Après plusieurs semaines de récupération et un nouvel examen IRM, une fasciite plantaire m’empêche toujours d’être sur le terrain en pleine préparation », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « J’ai ainsi choisi de ne pas disputer la Coupe du Monde. Cette décision conjointe a été prise à la fois par le personnel médical et le staff de l’équipe nationale, ainsi que par les Celtics, avec pour ambition de poursuivre le processus de récupération. Une telle décision n’est pas facile à prendre, mais je promets que je serai là et que je soutiendrai l’équipe au maximum. » Bien qu'il ne puisse pas jouer, Porzingis a noté qu'il sera présent avec l'équipe et continuera à les soutenir autant qu'il le pourra.

Porzingis adepte des saisons écourtées

Pour rappel, l’ancien All-Star a été récupéré par la franchise du Massachusetts au cours de l’intersaison et a de suite prolongé pour 60 millions sur deux ans. Vu son historique de blessures, il est facile d'imaginer que les Celtics ont tout fait pour qu'il ne prenne aucun risque cet été. Il sera l'un des principaux éléments de la quête de titre de Boston l'an prochain. La saison dernière avec Washington, Porzingis a disputé 65 matchs, le troisième plus haut total qu'il ait disputé en une seule saison au cours de sa carrière en NBA. Il possède en moyenne un record de 23,2 points en carrière tout en obtenant 8,4 rebonds, 2,7 passes et 1,5 contres par match.