NBA : Un pote de LeBron James se fait détruire en direct

Benjamin Labrousse

Cette saison, les Lakers de Los Angeles pourraient bel et bien revenir en force, en quête d’un 18ème titre NBA. Finaliste de la conférence Ouest la saison dernière, les Jaune et Violet peuvent toujours compter sur leur duo de choc, composé de LeBron James et d’Anthony Davis. Impressionnant dans la raquette lorsqu’il n’est pas blessé, le pote de King James a vu un ancien entraîneur NBA le critiquer sévèrement.

De quoi sera faite la saison des Lakers de Los Angeles ? Après plusieurs rumeurs récurrentes concernant une possible retraite sportive de LeBron James, la franchise californienne pourra bel et bien compter sur son légendaire ailier pour cette saison. Mais autour du « King », plusieurs interrogations méritent d’être soulevées…

Anthony Davis régulièrement critiqué

À commencer par le pivot Anthony Davis. Excellent lorsqu’il se trouve sur les parquets depuis son arrivée chez les Lakers en 2019, l’ancien de la Nouvelle Orléans se blesse assez régulièrement. Ainsi, AD est souvent pointé du doigt par certains observateurs, n’hésitant pas à le critiquer sur sa fragilité physique. Pourtant, en termes de talent pur, Anthony Davis pourrait clairement entrer dans la conversation des meilleurs intérieurs de ces dernières années en NBA. Sélectionné dans l’équipe de célébration du 75ème anniversaire de la Grande Ligue aux côtés de légendes, Anthony Davis divise.

«Vous ne pouvez pas dire qu’il a eu une meilleure carrière que Howard»