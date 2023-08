NBA : Après le drame, grande nouvelle pour LeBron James

Florian Barré

Quelques semaines après que Bronny James, fils de LeBron James, ait subi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement et ait été stabilisé à l’hôpital, un autre descendant de la royauté de la NBA, Shareef O'Neal, a fait le point sur l'état du jeune joueur de 18 ans. Tout le monde se demande si l’aîné du King pourra un jour se porter mieux au point de découvrir la NBA et selon le fils de Shaq, c’est tout à fait probable.

Voilà quelques semaines déjà que Bronny James a subi un arrêt cardiaque lors d’un entraînement. Un véritable choc pour la famille James et pour le monde du basket en règle générale, même si l’intéressé a pu sortir de l’hôpital en deux jours à peine. Cela reste inquiétant pour la suite, d’autant que le fils de LeBron a pour ambition de continuer dans le basket et de rejoindre la NBA. Heureusement, les dernières nouvelles sont rassurantes. Bronny devrait bel et bien pouvoir retrouver les parquets sous peu.

Des nouvelles rassurantes

De passage dans un aéroport, Shareef O’Neal, fils de Shaquille O’Neal, a discuté rapidement au micro de TMZ . Ce dernier avait été opéré du coeur il y a quelques années et a donc parlé avec Bronny depuis l’accident, histoire de partager son expérience. Il a confirmé que James se porte très bien, ce qui est le plus important. Mais il ajoute en prime que sa carrière dans le monde de la balle orange ne devrait pas être affectée.

La NBA en ligne de mire

Né en 2004, Bronny James a naturellement passé une grande partie de sa vie dans l'immense ombre de son célèbre père, mais il a pu se forger sa propre identité lors de son passage au lycée à Sierra Canyon à Los Angeles. Là, James s'est imposé comme une recrue quatre étoiles et a obtenu une bourse de l'USC, choisissant de rester près de chez lui pour sa course universitaire avant de peut-être rejoindre la NBA en juin 2024. Enfin, encore faut-il qu’il reste éloigné des problèmes de santé…