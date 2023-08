NBA : Stephen Curry dévoile le nom du meilleur meneur de l’histoire

Florian Barré

C’est un débat qui prend de plus en plus son sens. Qui est le meilleur meneur de jeu de l’histoire de la NBA ? Certains diront qu’il s’agit de Magic Johnson, d’autres de Stephen Curry. Mais difficile de juger un joueur n’ayant pas encore conclu sa carrière. Qui sait jusqu’où ira ce dernier ? Quoi qu’il en soit, l’ancienne star des Wizards Gilbert Arenas a trouvé juste de poser directement la question au Warrior, qui n’a pas manqué d’aplomb.

Depuis le début de sa carrière, Stephen Curry a fourni aux fans de la NBA des tirs à trois points absolument exceptionnels, parfois dans des positions inconfortables, une vision impeccable du jeu et un clutch à couper le souffle pour aider les Warriors à remporter quatre titres NBA. De ce fait, peu (voire aucun) meneurs de jeu traditionnels ne possèdent la capacité de tir d'élite de Curry. Il faut remonter quelques années en arrière pour trouver un équivalant au Baby-Faced Assassin.

Le palmarès dingue de Curry

Ainsi, lorsque l'ancien All-Star Gilbert Arenas a demandé au double MVP de la NBA s'il était le meilleur meneur de l'histoire, Curry a répondu avec une confiance suprême : « Oui . » Le Chef n’a pas peur de le dire. À ses yeux, il est le « Greatest of All Time » et les arguments ne manquent pas. 4 titres de champion NBA, 2 titres de MVP de la saison régulière dont un remporté à l’unanimité, 1 titre de MVP des Finales, 2 titres de meilleur scoreur, plus grand shooteur à 3-points de l’histoire avec des records à la pelle… simplement phénoménal.

Et Magic Johnson dans tout ça ?