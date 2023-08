NBA : À la suite du dossier Harden, les Sixers pourraient perdre Embiid

Florian Barré

Alors que les Philadelphia 76ers se préparent à entrer dans le camp d'entraînement le mois prochain avec un James Harden mécontent toujours sur la liste, ils devraient également garder un œil attentif sur le MVP de la NBA Joel Embiid. Si la situation d’Harden devient de plus en plus une distraction et que ce dernier parvient à forcer son chemin hors de l'équipe, alors Embiid pourrait bien emboîter le pas.

Face à la demande de transfert de James Harden, les Sixers se trouvent dans une position périlleuse. Qu’ils conservent le meneur - comme idéalement prévu - ou le transfèrent, tous les scénarios semblent perdants pour eux. Le Barbu l’a clairement dit, il ne veut plus entendre parler, ni de Philly , ni de son GM Daryl Morey qu’il a récemment qualifié de « menteur ». Mais le pire scénario serait celui où la situation finirait par pousser Joël Embiid à quitter Philadelphie.

Deux franchises déjà sur le coup

Vincent Goodwill de Yahoo Sports a rapporté vendredi dernier que « beaucoup dans la ligue pensent qu'Embiid demandera son trade plus tôt que tard - et qu'une reconstruction complète est ce que Morey espère secrètement ». Goodwill a cité une source qui a déclaré que la NBA « tourne » et « attend » de voir comment la situation évolue. Les New York Knicks et le Miami Heat ont été cités comme des parties particulièrement intéressées.

Embiid s’éloigne des 76ers