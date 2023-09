NBA : Les Warriors de Steph Curry risquent gros si rien ne change

Florian Barré

Alors que les Golden State Warriors sont parmi les favoris pour le titre la saison prochaine, les fans attendent de voir comment Chris Paul va s’adapter à son nouvel environnement. Quelques changements sont à prévoir, et ce pour plusieurs années. Joe Lacob l’a même confirmé, les comptes de la franchise californienne sont dans le rouge et le roster devra de ce fait connaître des modifications.

Avec la prolongation de Draymond Green et le départ de Jordan Poole cette intersaison, les Warriors ont réussi une belle opération financière en NBA. Du mieux dans la masse salariale, même si Klay Thompson sera le prochain à demander un nouveau contrat en 2024. Il pourrait réclamer le maximum, ou alors faire une ristourne pour sa franchise de toujours. Et autant dire qu’elle en aura besoin afin d’éviter de payer de nombreuses taxes dans les années à venir.

NBA : Tony Parker s'enflamme pour Wembanyama https://t.co/5MoQVOk93a pic.twitter.com/CzqJxh3kuG — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Golden State doit rapidement réagir

Avec le nouveau CBA, les franchises payant la luxury tax vont devoir se méfier, car les finances vont continuer à augmenter avec le temps. Pire, la NBA va priver les équipes de plusieurs options de contrat, comme la mid-level exception par exemple pour les mauvais élèves. Les Dubs sont les principaux concernés puisqu’ils sont dans le rouge depuis des années, ce qui n’a pas dérangé Joe Lacob. Dans une récente interview dans The TK Show , le propriétaire des Dubs reconnaît qu’il faudra du changement dans l’effectif afin de réaliser des économies.

« On pourrait perdre des choix de draft »