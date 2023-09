Stephen Curry a la tête loin des Warriors avant la reprise de la NBA

Florian Barré

Depuis la fin de la Coupe du monde de basket, les rumeurs vont bon train concernant Team USA. Pour ne rien arranger, LeBron James a eu le malheur de s’inviter à la partie en vue des prochains Jeux olympiques organisés à Paris, estimant que sa participation ainsi que celle d’un tas d’autres superstars pourrait être bénéfique à son pays. De ce fait la question se pose sérieusement quant à l’intérêt que porte Stephen Curry à la situation. Et cela pourrait jouer sur sa saison NBA aux Warriors.

Après une décevante quatrième place lors du mondial qui vient de s'écouler, Team USA pourrait sortir l'artillerie lourde pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. LeBron James, Kevin Durant et même Stephen Curry pourraient se joindre à la fête pour tenter de remporter un cinquième titre consécutif dans la compétition. Les Etats-Unis vont-ils récréer une Dream Team lors de la prochaine escapade olympique ? Si l'on en croit les premières rumeurs, c'est fort probable. L'insider de The Athletic Shams Charania, rapporte que le roster de Team USA qui se présentera lors des Jeux Olympiques de Paris à l'été 2024 risque d'être rempli de futur Hall of Famers.

La NBA veut adopter des règles plus strictes pour ses stars, qui est concerné ? https://t.co/NKHMHsnv91 pic.twitter.com/rUxfUl1dTx — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Stephen Curry n’a jamais fait les JO

Pourtant, le meneur des Golden State Warriors, Stephen Curry, n’est pas forcément le premier nom qui nous viendrait à l’esprit pour ce genre d’évènement du fait de son manque de considération pour la sélection américaine. En effet, la superstar des Dubs n'a même pas encore représenté l'équipe américaine aux Jeux olympiques, ne représentant Team USA qu'au Championnat du monde U-19 en 2007 et aux Coupes du monde 2010 et 2014, deux tournois qui se sont conclus par une médaille d'or pour les Américains.

Curry veut retrouver Team USA