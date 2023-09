NBA : Quel sera le 5 majeur des Lakers de LeBron James cette saison ?

Florian Barré

Dernière arrivée des Lakers en NBA, Christian Wood a pris l’ultime place disponible dans l’effectif des Purple and Gold aux côtés de LeBron James et Anthony Davis entre autres. La question est désormais de savoir s’il aura sa place dans le 5 majeur ou non. Il est peu probable de voir l’intérieur bouleverser complètement la hiérarchie mais sait-on jamais. Quoi qu’il en soit, Wood aura un rôle précieux à jouer, mais à quel point ?

Pour la saison 2023/24, les Lakers ont décidé de miser sur la continuité en NBA. Les grosses têtes de l’année passée sont toutes restées. De plus, Darvin Ham pourra compter sur une profondeur de banc exceptionnelle avec les arrivées de Gabe Vincent, Christian Wood, Taurean Prince et Jaxson Hayes. « Notre franchise a l’habitude de courir après les stars et d’avoir les meilleurs talents dans tous les domaines. Mais, avec l’évolution du jeu, il s’agit surtout de densité et de cohérence. Il ne s’agit pas seulement de gagner maintenant, mais de gagner avec des pièces durables. » avait déclaré en juillet l’entraîneur-chef de la franchise californienne.

Le 5 majeur attendu

Concrètement, deux joueurs sont indéboulonnables : LeBron James et Anthony Davis. Ils disposent des deux contrats max de l’équipe et étaient, en 2022-2023, les deux meilleurs scoreurs et les deux joueurs les plus sollicités du collectif. Maintenant, autour de ces deux superstars qui doit-on retrouver ? Sur le backcourt, il y a peu de doute sur le fait qu’Austin Reaves remette le couvert après son explosion la saison passée et sa reconduction au sein de l’effectif cet été. Il va de soi de dire qu’absolument personne n’est capable de rivaliser avec lui au poste 2. En ce qui concerne le meneur, D’Angelo Russell apparaît comme le choix évident pour démarrer l’exercice, bien que Gabe Vincent puisse être une option crédible plus tard dans la saison.

Qui sera la cinquième roue du carrosse ?