LeBron James, Curry... Humiliées, les stars de NBA veulent se venger à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quintuples champions du monde, les Etats-Unis espéraient récupérer leur titre cette année. Mais avec une équipe largement remaniée, les Américains n'ont même terminé sur le podium, battus par l'Allemagne en demi-finale (111-113) puis par le voisin canadien (118-127) lors de la petite finale. Une humiliation pour le pays qui possède le meilleur championnat du monde. Mais comme en 1992 et 2008, Team USA prépare une équipe de folie pour se venger et décrocher une 17e médaille d'or.

« Vous savez la chose qui me blesse le plus, c’est de devoir regarder les finales NBA et ils ont champions du monde sur leur tête. Mais champion du monde de quoi? Des Etats-Unis? Ne vous méprenez pas, j’adore les Etats-Unis, mais ce n’est pas le monde ». La récente sortie de Noah Lyles prend une dimension très particulière. Le champion du monde du 100m, 200m et 4x100m cet été s'en prenait à ses compatriotes du basket qui s'auto-proclament champions du monde lorsqu'ils remportent le titre en NBA. Bien qu'elle soit la meilleure ligue du monde, la NBA n'offre pas le titre de champion du monde. Mais les Américains avaient l'opportunité de le devenir réellement puisque la Coupe du monde avait lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre. Une opportunité qu'ils ont laissé filer. Pire que ça, la Team USA a été humiliée en ne terminant même pas sur le podium après des défaites contre l'Allemagne en demi-finale (111-113) puis le Canada lors de la petite finale (118-127). C'est la deuxième fois de suite que les Etats-Unis ne ramènent pas de médailles de la Coupe du monde.

LeBron James, Curry, Durant... Team USA va sortir la Dream Team à Paris

Et comme à leur habitude, les Américains ne devraient pas se laisser faire et préparent déjà leur vengeance afin de ne pas rester sur une telle humiliation. Comment ? En alignant une équipe de rêve lors des prochains Jeux Olympiques à Paris. Cet été, à la Coupe du monde, la Team USA était emmenée par Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Austin Reaves (Los Angeles Lakers) ou encore le Rookie de l'année, Paolo Banchero (Orlando Magic). D'excellents joueurs, mais dont les noms ne parlent pas au grand public. Par conséquent, afin de ramener une 17e médaille d'or de Paris en 2024, les Américains pourraient débarquer avec une équipe de stars. Et c'est bien LeBron James qui pourrait prendre les choses en main. Double champion olympique, le King compte bien faire oublier cet affront. Et selon The Athletic , le quadruple MVP en NBA aurait déjà discuté Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum et Draymond Green afin de monter une véritable Dream Team qui semble d'ores et déjà imbattable. D'autant plus que Devin Booker, Damian Lillard voire De’Aaron Fox et Kyrie Irving pourraient se joindre à la fête à Paris.

NBA : LeBron James aux Jeux de Paris avec Curry et Durant ? https://t.co/WRughAeHFQ pic.twitter.com/wsJL6K2RTY — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

1992, les USA veulent laver l'affront face aux Soviétiques

Mais ce ne serait pas la première fois que les Américains décident de sortir une équipe de folie après une désillusion. Aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone, c'est même LA Dream Team qui est envoyée. Vexés d'avoir perdu le titre olympique en 1988, remporté par l'URSS dans un contexte politique très particulier en pleine Guerre Froide, les Américains ne comptent pas en rester là. Alors qu'en 1989, la Fédération internationale de basket-ball décide d'ouvrir ses compétitions aux joueurs professionnels, les USA vont aligner ce qui ressemble à l'équipe la plus impressionnante de l'histoire des sports collectifs. Charles Barkley, Larry Bird, Patrick Ewing, Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen, Karl Malone, David Robinson ou encore John Stockton débarquent donc en Catalogne et écrasent le tournoi olympique en 1992. En moyenne, la Team USA remportera ses matches avec 43 points d'avance, et dominera la Croatie en finale (117-85) à l'issue d'un tournoi légendaire.

2008, la Redeem Team prend le pouvoir