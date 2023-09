Quel bilan tirer des performances des stars NBA de Team USA à la Coupe du monde ?

Florian Barré

Avec 3 matchs perdus au total sur les dernières semaines, Team USA a largement déçu pour son été 2023. Et à l’arrivée, pas de médaille pour les hommes de Steve Kerr durant la Coupe du monde, eux qui ont chuté une dernière fois contre le Canada ce dimanche (127-118). Par ailleurs, de nombreux joueurs n’ont pas été au niveau et pourraient d’ores et déjà avoir perdu leur place pour les Jeux Olympiques 2024.

L'échec de Team USA dans sa quête d’une médaille à la Coupe du Monde FIBA n'est pas particulièrement surprenant. En effet, il s'agit d'un événement que l'équipe américaine n'a remporté que deux fois en six essais au cours du 21e siècle, et même si elle n'a perdu aucun match hors-concours, il était clair dès le départ que cette équipe n'était pas vraiment dominante. Aussi étonnant que cela puisse paraître cependant, la plupart des joueurs qui ont connu des difficultés étaient parmi les plus accomplis de la liste. Un phénomène inquiétant avant les JO de Paris 2024 puisque cela suggère que les Américains ont du mal à constituer un effectif qui a du sens dans les grandes compétitions internationales.

Les Tops à retenir

Les Jeux Olympiques ont tendance à être remportés par les plus grandes stars du jeu, mais la Coupe du monde est souvent une scène pour l'ascension des superstars. Kevin Durant a suivi ce chemin avec sa performance exceptionnelle en 2010. De même, la médaille d'or de Stephen Curry en 2014 en Espagne lui a valu son premier titre de MVP, suivi de son premier trophée NBA la saison suivante. Si quelqu'un doit bénéficier d'un élan similaire grâce à ce tournoi, ce sera donc logiquement Anthony Edwards, impérial. Mikal Bridges a aussi réalisé une solide Coupe du monde, étant le meilleur joueur défensif de l'équipe américaine dans le tournoi. Tyrese Haliburton, Josh Hart et Austin Reaves ont eux aussi plutôt convaincu, ce qui ne sera pas le cas de tous les autres.

Les Flops à retenir

S’il n’a pas été catastrophique, loin de là, Jalen Brunson avait sur ses épaules des attentes extrêmement élevées après son incroyable saison aux Knicks. Mais avec une saison dans les pattes, le meneur titulaire n’a pas su tirer suffisamment son épingle du jeu. De même pour Paolo Banchero et Cam Johnson, auteurs de performances seulement encourageantes. Pour le reste, difficile de dire si nous les reverrons avec Team USA tant la déception est immense. Jaren Jackson Jr n’a jamais été capable d’assurer dans un rôle de pivot qu’il n’a pas l’habitude de côtoyer régulièrement en NBA. Défenseur de l’année dans la ligue, il n’aura que peu peser face aux attaques adverses lors de cette Coupe du monde. De son côté Brandon Ingram était le seul All-Star à plusieurs reprises de l'équipe et est arrivé en tant que titulaire. Il a perdu cette place au profit de Josh Hart en grande partie parce que son jeu ne se traduit pas vraiment dans un contexte FIBA. Ingram lui-même a exprimé sa frustration, même lorsque l'équipe américaine gagnait, et il semble désormais peu probable de voir ce dernier à Paris l’été prochain. Enfin, Bobby Portis et Walker Kessler n’ont pratiquement pas joué.