Fin de carrière pour cette star de la NBA ?

Florian Barré

Ce mardi, Kevin Porter Jr a été arrêté par la police américaine pour avoir frappé sa compagne et joueuse WNBA Kysre Gondrezick. Les faits qui sont reprochés au joueur des Houston Rockets sont assez clairs au vu des ecchymoses et des traces laissées sur la peau de la femme. Mais de plus en plus détails sont partagés au fil des heures et le moins que l’on puisse dire c’est que le meneur risque très gros : la prison et une fin de carrière NBA prématurée.

Parfois turbulent du côté des Cavaliers, Kevin Porter Jr a terminé aux Rockets où il a semblé reprendre un peu le contrôle de sa vie. Jusqu’au drame de ce début de semaine… Les images ont déjà fait le tour de la toile, tandis que les médias commencent à partager les détails de l’affaire. On apprend par exemple que la petite amie du joueur de 23 ans, Kysre Gondrezick, était en train de dormir quand Porter Jr semble avoir craqué mentalement, avant de s’en prendre à elle. De multiples coups ont été portés, au point qu’elle souffre d’une fracture au niveau du cou.

La NBA veut adopter des règles plus strictes pour ses stars, qui est concerné ? https://t.co/NKHMHsnv91 pic.twitter.com/rUxfUl1dTx — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Porter Jr bientôt en prison ?

Cervicales et vertèbres touchées, « Kevin Porter Jr aurait frappé Kysre Gondrezick à de multiples reprises au visage avec le poing fermé, la coupant au-dessus de l’oeil droit lui causant des ecchymoses et une douleur importante. Il lui a également serré le cou avec force, entraînant des difficultés respiratoires. » relate le média AP News. Adrian Wojnarowski a confirmé de son côté que la carrière NBA du joueur est grandement menacée si les faits sont avérés. Jamais Adam Silver n’autorisera son retour, sans parler du fait que Porter Jr risque un long séjour en prison si tout cela est confirmé par les autorités.

