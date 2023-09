La NBA met de nouvelles règles en place, Embiid pourrait en pâtir

Florian Barré

Si Joel Embiid espérait y aller doucement lors de sa saison post-MVP, il va connaître un réveil brutal. Le nouvel entraîneur-chef des Philadelphia 76ers, Nick Nurse, s'est entretenu cette semaine avec Ky Carlin de Sixers Wire. Dans l'interview, Nurse a révélé le plan de l'équipe pour leur big men vedette la saison prochaine : ils veulent le faire jouer le plus possible en saison régulière, quoi qu’il en coûte.

Le pivot des 76ers de Philadelphie, Joël Embiid, est l'un des principaux visages auxquels on pense lorsqu’on aborde le sujet des nouvelles règles de la NBA concernant les stars qui manquent des matchs. En effet, le natif de Yaoundé est réputé pour avoir régulièrement des pépins physiques, comme ce fût le cas en postseason l’année dernière. Mais pas question de trop le laisser se reposer en vue de potentiels playoffs en 2024 et des Jeux olympiques cet été. Les Sixers s'exposeront à des amendes s'ils laissent leur superstar à la maison sur certains matchs.

Nurse compte sur un Embiid en grande forme

De ce fait, Nick Nurse, nouvel entraîneur de Philly , estime qu’il faille simplement espérer que le corps du Process tienne : « Je pense que notre vision des choses est peut-être un peu différente de ce que les gens pensent. Nous essayons de le faire jouer plus de matchs. Notre objectif est que ça monte pour lui, pas dans l'autre sens. Je pense que c'est exactement ce que nos gens croient ici, qu'il peut jouer et encore, toucher du bois, croiser les doigts, tout ça. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver à ce genre de choses, mais je ne sais pas. Je crois que les gars joueront autant qu’ils le peuvent et voyons ce qui se passe. » a conclu le manager.

Attention à ne pas cramer définitivement un cheval déjà régulièrement à l’agonie

Le corps de Joël Embiid, qui aura 30 ans la saison prochaine, a plutôt bien tenu au cours des deux dernières saisons régulières, faisant 68 apparitions en 2021-2022 et 66 l'année passée (avec 34,2 minutes par match sur cette période). Mais ce dernier a un style de jeu assez imprudent et semble toujours à bout de souffle en séries éliminatoires (notamment une fracture orbitale en 2022 et une entorse au genou en 2023). De mauvais augure s’il joue davantage cette saison et s’il décide, en plus, de participer aux JO avec la France ou les États-Unis.