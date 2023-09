NBA : La drôle de révélation de Stephen Curry sur sa pointure

Florian Barré

Il va sans dire que les besoins actuels de Stephen Curry en matière de chaussures sont complètement satisfaits, étant donné qu'il possède sa propre sous-marque avec Under Armour. Mais cela n’a pas toujours été le cas pour le meneur des Golden State Warriors, qui a très longtemps joué avec des baskets bien trop grandes pour lui, même en NBA.

Depuis son titre remporté en 2022 et son premier trophée de MVP des Finales, Stephen Curry s’est clairement fait une place aux côtés de Magic Johnson pour le titre de meilleur meneur de tous les temps. Mais pour en arriver là, celui que l’on surnomme le Chef a dû travailler ardemment. Sa réussite était loin d’être écrite lors de ses jeunes années du fait de son physique peu avantageux. De plus, il n’a pas été aidé par les blessures assez récurrentes à l’époque. Des blessures qui sont potentiellement liées aux chaussures que Curry portaient.

Deux pointures trop grandes

Dans le dernier épisode de Complex's Sneaker Shopping , l'animateur Joe La Puma interroge Curry sur ses premiers souvenirs de baskets. Le quadruple champion de la ligue se souvient de l'époque où des boîtes de baskets apparaissaient à sa porte pour son père, le très bon tireur d'élite de la NBA Dell Curry. Stephen explique qu'il s'était convaincu lui-même que les baskets lui allaient bien, même si Dell portait une pointure plus grande, avant de confirmer plus tard qu'il faisait du 47.

« J’avais juste les pieds qui flottaient »