Les nouvelles règles de la NBA mettent à mal les Warriors de Stephen Curry

Depuis l’arrivée de Chris Paul aux Warriors, les observateurs et les fans se demandent quel 5 majeur concoctera Steve Kerr durant la saison. Le Point God fera-t-il ou non parti des plans de son nouveau coach ? C’est la grande interrogation. Une question d’autant plus importante depuis les récentes nouvelles règles mises en vigueur par la NBA.

Il était difficile d'imaginer les Golden State Warriors s'éloigner de leur quintette de départ standard composé de Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevon Looney – un cinq de départ qui a non seulement remporté un championnat ensemble en 2022, mais qui s'accorde parfaitement, bien que la saison passée ait soulevée quelques doutes. Pourtant il faudra faire de la place à Chris Paul désormais, échangé avec Jordan Poole durant l’intersaison. Problème, quel rôle donner à CP3 ? Lui qui a débuté 1363 matchs au cours de sa carrière, sans ne jamais connaître une sortie du banc et qui a annoncé la couleur lors de la Summer League lorsqu’on lui a posé des questions sur la possibilité d’être remplaçant.

Un véritable casse-tête pour Kerr

La réalité est la suivante. Le dilemme aurait pu être contourné en adoptant une approche semblable à celle du baseball, c’est-à-dire en ayant une formation de départ à six joueurs dans laquelle un joueur se repose presque toujours. De cette façon, tout le monde aurait la chance de commencer, la tension serait potentiellement apaisée, les joueurs resteraient en bonne santé et, au moment où les séries éliminatoires se dérouleraient, Steve Kerr aurait une bonne idée de ce à quoi ressembleraient ses formations optimales. Sauf qu’Adam Silver en a décidé autrement.

Kevon Looney sacrifié ?

De nouvelles règles visant à limiter la gestion des charges ont été adoptées pour la saison à venir. La ligue va rendre beaucoup plus difficile le repos des joueurs désignés comme « stars », qui comprennent Curry, Paul, Green et Wiggins, mais pas Thompson. Et par conséquent, les Warriors, à moins qu’ils ne soient réellement blessés, devront jouer un peu contre tous leurs joueurs. Et cela signifie qu’ils auront besoin d’une formation de départ bien établie. Alors qui doit jouer le rôle de sixième homme ? Paul ? Wiggins ? Thompson ? Finalement la meilleure solution pour éviter tout conflit serait peut-être Looney. À voir maintenant si Draymond Green peut assumer plus régulièrement le rôle de pivot.