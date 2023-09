NBA : Les Lakers de LeBron James officialisent une prolongation coûteuse

Florian Barré

Après une intersaison assez solide qui comprenait une refonte totale de leur zone avant autour des stars que sont LeBron James et Anthony Davis, l'équipe a étrangement décidé de prolonger l’intérieur Jarred Vanderbilt, dont le rôle dans la rotation semblait partiel après être devenu l'homme oublié des séries éliminatoires de ce printemps. Alors bonne ou mauvaise nouvelle ?

Cet été, les Lakers, en plus de recruter Jalen Hood-Schifino avec le 17e choix de la draft et de récupérer à bas prix Jaxson Hayes, ont signé Gabe Vincent, 27 ans, tout en offrant à Rui Hachimura et Austin Reaves, tous deux âgés de 25 ans, une prolongation de trois et quatre ans, respectivement. La franchise de Los Angeles continue par ailleurs de verrouiller son effectif et de s'assurer une certaine compétitivité. Jarred Vanderbilt, arrivé en cours de saison dernière en provenance du Utah Jazz, a satisfait tout le monde au sein de la franchise californienne. Résultat : une prolongation de contrat de 4 ans pour 48 millions de dollars, avec une player option sur la dernière année, d'après les informations de Shams Charania de The Athletic .

Les pour et les contre

Obtenir Vanderbilt avec un salaire annuel moyen de 12 millions de dollars peut être perçu comme étant une bonne affaire pour les deux parties. Il est un véritable apport défensif et un excellent moteur avec et sans ballon. Il a évidemment des limites. Son tir est un problème, comme les observateurs ont pu le voir lors du premier tour des playoffs lorsque les Grizzlies l'ont totalement ignoré en attaque, le laissant sans surveillance.

Vanderbilt réserviste ?

Concrètement, Vanderbilt jouera moins que la saison passée avec l’explosion d’Hachimura et l’arrivée récente de Christian Wood en plus de celles de Jaxson Hayes, Cam Reddish et Taurean Prince. Mais rien n’est gravé dans le marbre et l’apport de l’intérieur est indéniable pour perturber la bonne circulation du ballon. La vraie question maintenant concerne le timing. Les Lakers avaient-ils vraiment besoin de conclure cet accord maintenant ? Pourquoi ne pas attendre l'été prochain et voir comment Vanderbilt s'intégrera dans l'équipe cette année, étant donné qu'il a été « inutile » lors de la postseason ? Quoi qu’il en soit, les fans des Lakers devront - à mois d’un trade prématuré - faire avec Vanderbilt jusqu’en 2027 voire 2028.