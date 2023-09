NBA : Wembanyama révèle la raison de sa réussite

Florian Barré

Drafté en première position de la Draft 2023, Victor Wembanyama vit un véritable rêve éveillé depuis quelques semaines. Un rêve que le phénomène français doit vivre seul, loin de sa famille, et ce pour la première fois de sa vie. Dans un entretien face à la presse ce lundi, Wemby s’est confié sur l’apport qu’a sa famille au quotidien et sur l’éloignement que sa carrière engendre.

Muet depuis le mois de juillet, Victor Wembanyama a fait son retour dans les médias avant le début de la saison NBA. Et c’est en marge de l’avant-première du documentaire « UN1QUE », produit par Canal+ et retraçant la dernière année de l’intérieur des Spurs, que Wemby a pu répondre à quelques questions sur sa nouvelle vie. Il a notamment évoqué la place prépondérante qu’a sa famille dans son bien-être. Une véritable force au quotidien !

Les mots forts de Wembanyama pour son entourage

Dans le documentaire, qui sera diffusé au grand public le 8 octobre prochain à 21h sur Canal+ , on voit Wembanyama très proche de ses frère et soeur ainsi que de ses parents. De ce fait, l’ancien joueur des Mets 92 a expliqué le degré d’importance que son entourage a pu avoir et aura toujours dans sa vie : « L’entourage, c’est important, et c’est un peu le travail de l’ombre. Pour tous les sportifs, quand ils font les choses mal, tout le monde le remarque, mais quand ils font les choses bien, ça passe inaperçu et c’est le cas avec ma famille. C’est pour ça que c’était important pour moi ce documentaire. Et ça m’a aussi ému de voir toutes leurs interviews et toutes ces images, poursuit Wemby. Ils font tous un travail exemplaire. Tous les athlètes de la terre rêveraient d’avoir une famille comme ça : c’est vraiment très important au niveau de la stabilité, de savoir que quoi qu’il arrive, peu importe la manière dont je me sens, il y aura toujours quelqu’un derrière moi, prêt à me rattraper. »

« Bien sûr qu’ils vont me manquer, mais ça va encore plus nous souder »