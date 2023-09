NBA : Les Clippers prennent leur décision finale pour James Harden

Florian Barré

À l'approche du camp d'entraînement d’avant-saison NBA, il semble de plus en plus improbable que James Harden réalise son souhait d'échange avec les Los Angeles Clippers. De ce fait, le meneur des 76ers se retrouve dans une situation embarrassante. L'ancien MVP a déclaré pendant l'été qu'il ne voulait plus jouer pour une équipe dont Daryl Morey serait le boss, traitant au passage le General Manager des Sixers de menteur. Pour autant, il ne semble plus avoir d’autres choix que de prendre son mal en patience.

Depuis plus de deux mois, le dossier James Harden prend une place considérable dans l’environnement NBA. Après avoir accepté sa player option pour être tradé dans la foulée, le Barbu s’est retrouvé bloqué par son manager général Daryl Morey. Une situation qui a déclenché un conflit bruyant et qui a poussé Harden a menacé ses dirigeants. En effet, ce dernier a longtemps affirmé qu’il ne participerait pas au camp d’entraînement avec Philadelphie, bien que ces derniers jours, les tensions se sont apaisées entre les deux partis.

C’est terminé pour Harden aux Clippers

Mais jusqu’alors, Harden espérait toujours que les Clippers viennent le chercher. D'après Brian Windhorst d' ESPN , il y a bien eu des discussions entre LA et les Sixers pour un trade, mais les Californiens sont arrivés à la conclusion qu'une transaction était impossible, tant la contrepartie demandée par Morey leur semble élevée. Le GM de Philly a répété qu'il n'accéderait pas à cette demande de trade de James Harden s'il ne récupérerait pas, dans l'opération, un joueur de calibre All-Star capable de contribuer immédiatement.

Harden n’a plus que deux options

Cependant, Windhorst n’exclut pas un accord plus tard dans la saison. Quoi qu’il en soit, le feuilleton ne semble pas près de s’arrêter et Harden n’a plus que deux options. Revenir clairement sur sa décision de ne plus jouer pour les Sixers et se présenter au camp d’entraînement, ou convaincre une autre franchise de le rapatrier. Le souci, rappelons-le, étant que l'ancien MVP sera en fin de contrat l'été prochain et qu'aucune équipe n'a intérêt à dilapider un asset de taille pour le recruter dès à présent ou même avant la deadline des trades.