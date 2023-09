NBA : À quoi pourrait ressembler Team USA aux Jeux Olympiques 2024 ?

Florian Barré

Même si la Coupe du monde de basket-ball 2023 a été une affaire passionnante, qui a vu l'Allemagne remporter la médaille d'or pour la première fois dans l'histoire du pays, la compétition n'était qu'un apéritif avant les prochains Jeux olympiques d’été, qui auront lieu en 2024 à Paris. Et comme tous les quatre ans, Team USA fera office de favori. Mais avec qui dans ses rangs ?

À l’inverse du football ou du tennis par exemple, le basket porte une attention particulière aux Jeux olympiques. Au même titre que la Coupe du monde de la FIFA ou des tournois du Grand Chelem, les JO sont ce qui se fait de mieux pour les adeptes du ballon orange. Et en 2024, la bataille sera féroce puisque l’Europe se rapproche fortement du niveau des Américains, ce qui n’a pas toujours été le cas. Team USA aura donc à coeur de garder sa place sur le trône comme c’est le cas depuis 2008. Aujourd'hui, concentrons-nous sur ce à quoi pourrait ressembler l'équipe américaine à Paris. Pourrions-nous voir un réel changement entre la liste de la Coupe du monde et la liste olympique ? Après une nouvelle performance extrêmement décevante pour les Américains lors d'une Coupe du Monde FIBA, il est peut-être temps de changer de stratégie.



Qui pour prendre le backcourt ?

Sur la ligne arrière Stephen Curry fait office de favori. Fini les tests et place à fiabilité. La superstar des Golden State Warriors est l'un des joueurs les plus accomplis à n'avoir jamais remporté l’Or olympique. Il n'a même pas encore représenté l'équipe américaine aux JO, ne représentant Team USA qu'au Championnat du monde U-19 en 2007 et aux Coupes du monde 2010 et 2014, deux tournois où les Américains ont remporté l’Or. Ensuite, Tyrese Haliburton pourrait être invité à revenir jouer pour Team USA aux Jeux olympiques l'été prochain. Il était l’un des principaux contributeurs de l'équipe américaine lors de la dernière Coupe du Monde FIBA et avec une autre saison à son actif l'année prochaine, le meneur des Indiana Pacers aura sans doute le droit à une deuxième opportunité de s’exprimer. De même pour Anthony Edwards qui a marqué bon nombre de points en Asie cet été et Devin Booker qui possède déjà une médaille d’Or olympique à son palmarès. Derrière, Austin Reaves, De’Aaron Fox, Trae Young, Damian Lillard, Jrue Holiday, Ja Morant, Jalen Brunson et Donovan Mitchell pourraient se battre pour une ultime place sur le backcourt.

Du très lourd sur les ailes et à l’intérieur

Sans doute le plus grand joueur de tous les temps avec Team USA, le swingman vedette des Phoenix Suns, Kevin Durant, est le meilleur marqueur américain des Jeux olympiques (354 points). Il a déjà remporté trois fois l’Or dans la compétition et vise une 4e participation consécutive. À ses côtés, on pourrait retrouver Jayson Tatum. La superstar des Boston Celtics possède déjà une belle expérience avec l'équipe américaine, participant à deux récents tournois internationaux majeurs, la Coupe du monde 2019 et les Jeux olympiques 2020. De plus, Tatum a été le deuxième meilleur scoreur de l'équipe américaine lors des derniers Jeux olympiques, avec 15,2 points et 3,3 rebonds en moyenne en six matchs. Son coéquipier à Boston, Jaylen Brown pourrait lui aussi faire partie de l’aventure. Membre de la désastreuse équipe américaine de la Coupe du monde 2019, la star des Celtics Jaylen Brown n'a pas été invitée à revenir pour les Jeux Olympiques suivants, au cours desquels les Américains ont rebondi pour remporter l'or. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis, principalement en ce qui concerne Brown en tant que joueur, étant donné que celui-ci vient de faire partie de la 2e équipe All-NBA et est maintenant deux fois All-Star. Enfin, on pourrait retrouver Mikal Bridges, LeBron James, Paul George (s’il est en bonne santé), Kris Middleton ou Paolo Banchero pour conclure les postes 3 et 4, le favori restant le King qui a récemment avoué vouloir participer à la fête.

Quels seront les pivots de Team USA ?

Joël Embiid, Bam Adebayo, le jeune Chet Holmgren, Jaren Jackson Jr, Anthony Davis, Walker Kessler, Kevon Looney, Nic Claxton… Voilà les jolis noms auxquels on pense pour combler le poste 5 de Team USA. Tout le monde ne pourra pas venir cependant. L’idéal serait d’emmener Embiid, pivot des Sixers, mais rien n’indique encore avec certitude que le natif de Yaoundé ne jouera pas pour la France d’ici là. Avant la Coupe du Monde, le directeur général de l'équipe de France, Boris Diaw, avait déclaré que la France ne recruterait personne, préférant les joueurs qui veulent jouer pour le pays. Si Embiid veut jouer les Jeux Olympiques l’été prochain, l’équipe américaine pourrait par ailleurs en avoir plus besoin que les Français, étant donné que ces derniers disposent des services infaillibles de Rudy Gobert et Victor Wembanyama, deux autres grands hommes de haut niveau. À suivre mais quoi qu’il en soit, Embiid fait office de favori pour ce poste avec Anthony Davis et Bam Adebayo. Quoi qu’il en soit, les prochains mois donneront leur lot de vérités. De nombreux joueurs risquent de se manifester pour avoir un rôle dans l’effectif que concoctera Steve Kerr.