La NBA veut adopter des règles plus strictes pour ses stars, qui est concerné ?

La NBA devrait adopter des règles et des sanctions plus strictes pour limiter le repos des joueurs vedettes de la ligue. Le conseil des gouverneurs de la NBA va voter cette semaine pour cette nouvelle politique selon laquelle deux joueurs jugés comme « stars » ne pourraient pas être laissés au repos en même temps. Mais quels sont les joueurs concernés ?

Le comité des compétitions de la NBA a recommandé un plan que le conseil des gouverneurs de la ligue devrait approuver mercredi. Cela donnerait à terme au bureau de la ligue le pouvoir de superviser davantage la discipline en cas de matchs manqués et la possibilité d'infliger une amende de plus d'un million de dollars aux équipes pour chaque cas de violation des règles de repos. L’objectif est d’accroître la participation des joueurs pour renforcer les politiques initiales de repos des joueurs qui ont été adoptées lors de la saison 2017-2018 et les nouvelles règles qui obligent les joueurs à participer à 65 matchs de saison régulière pour être éligible aux trophées de fin de saison.

Quelles sanctions ?

Dans les discussions actuelles entre le personnel de l'équipe et de la ligue, une star est définie comme quelqu'un qui a fait partie d'une équipe All-Star ou All-NBA au cours des trois dernières saisons. Par ailleurs, la NBA va intégrer un système d'amendes pour les équipes, qui commence par 100 000 dollars pour les premières infractions, 250 000 dollars pour les deuxièmes infractions et 1 million de dollars de plus que la pénalité précédente pour chaque amende supplémentaire, ont indiqué des sources.

Liste des joueurs étant jugés comme « star »

Atlanta : Trae Young, Dejounte Murray

Brooklyn : Ben Simmons

Boston : Jayson Tatum, Jaylen Brown

Charlotte : LaMelo Ball

Chicago : DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic

Cleveland : Donovan Mitchell, Darius Garland, Jarrett Allen

Dallas : Luka Doncic, Kyrie Irving

Denver : Nikola Jokic

Golden State : Stephen Curry, Chris Paul, Draymond Green, Andrew Wiggins

Houston : Fred VanVleet

Indiana : Tyrese Haliburton

LA Clippers : Kawhi Leonard, Paul George

LA Lakers : LeBron James, Anthony Davis

Memphis : Ja Morant, Jaren Jackson Jr

Miami : Jimmy Butler, Bam Adebayo

Milwaukee : Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday

Minnesota : Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, Rudy Gobert, Mike Conley

New Orleans : Zion Williamson

New York : Julius Randle

Oklahoma City : Shai Gilgeous-Alexander

Philadelphie : Joel Embiid, James Harden

Phoenix : Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal

Portland : Damian Lillard

Sacramento : Domantas Sabonis, De'Aaron Fox

Toronto : Pascal Siakam

Utah : Lauri Markkanen

Selon la nouvelle politique, pas de Jamal Murray, Klay Thompson, Mikal Bridges, Russell Westbrook, Kristaps Porzingis, Jalen Brunson, CJ McCollum, Brandon Ingram ou encore Victor Wembanyama. En revanche, la NBA proposera plusieurs scénarios d'absences excusées lors de matchs manqués, y compris ceux impliquant des scénarios consécutifs de saison régulière, ont indiqué des sources. Par exemple, la NBA autorisera des allocations consécutives pré-approuvées pour les joueurs âgés de 35 ans lors de la soirée d'ouverture ou ayant une charge de travail en carrière de 34 000 minutes en saison régulière ou 1 000 matchs de saison régulière/éliminatoires combinés.