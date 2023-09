NBA : Wembanyama fait un terrible constat sur la différence entre la France et les USA

Florian Barré

Très discret depuis le mois de juillet, Victor Wembanyama a fait son apparition face à la presse française lundi en marge de l’avant-première d’un documentaire le concernant et retraçant sa dernière année. Parmi les sujets abordés : la différence entre le basket en France et aux États-Unis. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le phénomène français est bien placé pour pointer du doigt les problèmes dans l’hexagone.

Les débuts de Victor Wembanyama approchent tout doucement, lui qui est relativement attendu pour ses premiers pas en NBA après la Summer League de juillet. Les supporters ont déjà hâte d’y être, d’autant que Wemby est très ambitieux et rêve de playoffs avec les Spurs dès sa première saison. Il a également confirmé ce lundi sa présence aux Jeux Olympiques avec les Bleus pour 2024 lors de son retour devant les médias.

NBA : Wembanyama révèle la raison de sa réussite https://t.co/nqsnAfxO4U pic.twitter.com/jI7HB99zgZ — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

« Un potentiel inexploité » en France

Avec les Spurs, Gregg Popovich, Tony Parker ou encore Tim Duncan, on se dit que Wemby est bien entouré pour la suite de son aventure. L’ancien joueur des Mets 92 est dans un cadre idéal pour briller et continuer à grandir, d’autant que les USA sont différents de la France. Et ça, l’intérieur a rapidement pu le remarquer : « Je le savais déjà, mais je me rends maintenant d’autant plus compte du retard qu’on a en France vis-à-vis de ce qu’on pourrait faire. Ce qui se rapprochait le plus de mon expérience, c’était l’Asvel, au niveau professionnalisme des coachs et du staff : c’était au-dessus des autres équipes en France. Mais il y a un vrai potentiel inexploité d’implication. »

« Les gars dorment à la salle »