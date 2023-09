Avant la nouvelle saison NBA, Wembanyama ne ressent pas de pression

Florian Barré

Victor Wembanyama, le nouveau joueur des San Antonio Spurs, qui fera ses débuts en NBA le 25 octobre contre les Dallas Mavericks, s’est présenté lundi face à la presse française en marge de l’avant-première du documentaire Canal+ « UN1QUE » lui étant consacré. Malgré son statut de numéro un lors de la dernière draft, l’ancien intérieur des Mets 92, a assuré qu'il ne ressentait « aucune pression », à l'approche du coup d'envoi de la saison 2023-24 de NBA.

C’est depuis San Antonio que Victor Wembanyama est apparu en visioconférence face aux médias ce lundi soir pour répondre à quelques questions. Pour la première fois depuis la Summer League, le Français a accepté de jouer le jeu et est revenu sur de nombreux sujets, notamment sur son intégration dans son nouveau pays et la façon dont il gère l’effervescence autour de lui.

NBA : Wembanyama révèle la raison de sa réussite https://t.co/nqsnAfxO4U pic.twitter.com/jI7HB99zgZ — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Wemby est hermétique à la pression

Accueilli comme une rockstar dans le Texas, fêté par les habitants de San Antonio dans tous les bars de la ville le soir de la lottery, Victor Wembanyama pourrait avoir pris peur. Que nenni ! L’Alien ne ressent pas la pression : « Je ne parlerais pas de pression. Encore moins depuis quelques mois, parce que, même si je suis aux États-Unis, je fais très peu d’apparitions et presque aucune intervention médiatique. Ça a été très tranquille depuis plusieurs mois. De mon point de vue, il n’y a pas de pression en fait. Ce sont simplement des étapes qui font partie de la vie d’un basketteur et quand on a des objectifs aussi élevés, c’est normal qu’il y ait des attentes, des interviews, des questions, des gens intrusifs… Mais, de mon point de vue, il n’y a pas de pression. » a-t-il affirmé.

« Ça fait beaucoup de bien »