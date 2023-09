NBA : En plus du basket, Wembanyama jouit d’une passion étonnante

Florian Barré

Il est de retour. Le prodige du basket Victor Wembanyama est très attendu pour ses débuts en NBA avec les Spurs fin octobre. Cheveux courts teints en blond, Wemby s’est connecté lundi à 23h (16h au Texas) depuis San Antonio pour un point presse avec les médias français après la diffusion en ligne de l’avant-première du documentaire qui lui est consacré, « UN1QUE », qui sera diffusé sur Canal+ et MyCanal le 8 octobre. Le moment idéal pour évoquer la façon dont il a réussi à s’échapper de son nouveau quotidien étouffant.

Cela faisait plusieurs longues semaines que Victor Wembanyama ne s’était pas présenté face à la presse. Depuis la Summer League (début juillet), le tricolore ressentait le besoin de se couper du monde afin de préparer au mieux sa rentrée des classes, prévue le 25 octobre contre les Dallas Mavericks : « C’était la première fois de ma vie que je ressentais vraiment une fatigue mentale, morale. Tous ces évènements, ce n’était rien de négatif, mais quand j’ai pris mes vacances après la Summer League, c’était une nécessité. J’ai pris le temps de m’isoler, c’est la première fois que je m’exprime dans les médias depuis 2-3 mois. Ça fait beaucoup de bien. » a lâché l’intérieur des Spurs ce lundi, en marge du documentaire « UN1QUE ».

« J’ai beaucoup de hobbies »

Dans ce documentaire, on voit notamment Victor Wembanyama et sa passion pour le dessin et la méditation. Un moyen personnel qui lui sert d’échappatoire à toute cette agitation constante autour de lui : « J’ai beaucoup de hobbies, d’intérêts dans plein de domaines qui évoluent aussi avec le temps. Je crois que le plus important pour ne pas se perdre dans tout ça, c’est d’avoir quelque chose qui nous motive profondément. Une raison d’être, un but sur lequel on est fixé. »

Wembanyama, sportif et artiste