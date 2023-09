À peine arrivé en NBA, Wembanyama trouve un vrai mentor

Florian Barré

Depuis quelques mois maintenant, tout ce qui entoure les San Antonio Spurs passe au second plan face au développement de Victor Wembanyama. Le choix n°1 de la Draft de la NBA 2023 est l'un des meilleurs espoirs de l'histoire du basket-ball, bénéficiant d'une dextérité et d’une habileté absolument incroyable pour un joueur de sa taille (2,24m). Et pour l’accompagner, qui de mieux que le mythique et très expérimenté Gregg Popovich ?

Pour la première fois depuis un long moment, Victor Wembanyama est apparu face à la presse pour évoquer un large éventail de sujets. Une sortie qui a eu lieu après la diffusion de l’avant-première du documentaire « UN1QUE », par Canal + et réservé aux journalistes, que le grand public découvrira le 8 octobre prochain dès 21h. De ce fait, le prodige français a été questionné sur son intégration aux Spurs et notamment sur sa relation avec Gregg Popovich et ses attentes à son sujet.

« Il est prêt à être un mentor »

Indéniablement l’un des plus grands coachs de tous les temps en NBA, Popovich a remporté cinq titres de champion avec les San Antonio Spurs. Il est aussi l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la ligue et est décrit comme étant très proche de ses joueurs, presque comme un père avec ses enfants. C’est donc tout naturellement que la relation qui existe depuis peu entre Coach Pop et Victor Wembanyama intéresse les foules.

Wembanyama - Popovich, une relation qui fonctionne