NBA : Mauvaise nouvelle pour Lillard, son trade au Heat se complexifie

Damian Lillard a demandé un échange aux Portland Trail Blazers le 1er juillet, juste un jour après l'ouverture de l'agence libre de la NBA et moins de deux semaines après la Draft NBA 2023. Immédiatement, le meneur de 33 ans a fait savoir qu'il souhaitait être transféré au Miami Heat. Près de trois mois plus tard, la superstar est toujours à Portland et semble loin de voir son vœu se réaliser.

Avec l'ouverture des camps d'entraînement autour de la NBA début octobre, les Blazers auraient repris les négociations commerciales avec Lillard dans l'espoir de conclure un accord avant le camp. Alors que beaucoup pensaient qu'un échange envoyant Dame à Miami était inévitable, des rapports récents suggèrent que les Blazers sont prêts à parler à n'importe quelle équipe autre que Miami. En somme et contre toute attente, Portland refuse les avances du Heat. Et ce malgré le temps qui presse.

Des discussions inexistantes depuis plus de deux mois

« Ces pourparlers se sont intensifiés cette semaine avec Lillard. Mais il n'y a toujours pas de commerce imminent. Jusqu'à présent, le seul élément qui n'a pas fait partie de ces pourparlers est le Miami Heat. Mais nous savons que dans les négociations commerciales, dans les conversations, cela peut changer, en un instant avec un seul appel. » a déclaré le journaliste Adrian Wojnarowski sur ESPN. De son côté, Chris Haynes de TNT et Bleacher Report , plus proche de Lillard que n'importe quel journaliste de la ligue, est apparu sur un podcast cette semaine et a également déclaré que Portland refusait de parler à Miami. Haynes a concédé que la dernière fois que les deux parties se sont parlées, c'était pendant la Summer League.

Un retournement de situation toujours possible ?