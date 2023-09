NBA : Lillard cash sur LeBron James, Curry et Durant aux JO

Florian Barré

Depuis que l'équipe américaine a terminé la Coupe du Monde FIBA 2023, sans la moindre médaille, il semblerait que les superstars américaines vétérans aient pris la décision de ramener la nation au sommet en réunissant une équipe légendaire. Sont compris : LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry… et Damian Lillard ? Lors de l’une de ses récentes apparitions dans les médias, le meneur des Blazers s’est exprimé sur le sujet.

Il n'est pas évident de s'imaginer d'ores et déjà à l’été prochain alors même que l'on ne sait pas de quoi demain sera fait. À ce titre, Damian Lillard se concentre logiquement avant tout sur le destin qui l’attend en NBA. Après avoir formulé sa demande de départ au début de l’intersaison, le meneur des Blazers attend toujours que sa franchise l’honore. Pour l’heure impossible de dire si Dame sera tradé au Miami Heat d’ici le camp d’entraînement qui démarre dans deux semaines.

LeBron James, patron de Team USA à Paris ?

Dans le même temps, Lillard n’a pas souhaité annoncer sa participation aux prochains Jeux olympiques qui se déroulent à Paris. Pourtant, au sortir d’un Mondial décevant de la part de Team USA, une liste de 12 superstars soi-disant intéressées par la compétition a été dévoilée, dans laquelle figure le nom du joueur de 33 ans. Mais au moment d’évoquer ce prétendu intérêt dans le podcast BACKONFIGG , ce dernier a préféré battre en retraite : « Je n’ai pas le luxe de pouvoir simplement dire que je vais y aller à coup sûr. J’ai entendu dire que Bron se chargeait de construire l’équipe. Personnellement, je n’en sais rien. Je m’entends bien avec Bron. Mais bon, il y a tout un processus pour créer une telle équipe, donc on verra. Je ne sais pas. Je pense que les seuls qui peuvent affirmer qu’ils y seront sont Bron, Steph et KD. Ce sont les seuls qui peuvent être sûrs qu’ils y seront s’ils sont partants. »

Lillard a une revanche à prendre