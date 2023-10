NBA : « Wemby ou rien », Victor Wembanyama enflamme déjà San Antonio

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, maladroit, n’a pas particulièrement brillé sur le terrain ce samedi. Cependant, le Français demeure la principale raison pour laquelle le Frost Bank Center, domicile des San Antonio Spurs, était presque complet pour un simple match d’entraînement. Les supporters de la franchise étaient survoltés pour la première de leur rookie sur le sol texan.

À sa sortie du tunnel, la salle a grondé. C’était prévisible. Le Frost Bank Center, rempli comme jamais pour un match d’entraînement des San Antonio Spurs, était acquis à la cause de Victor Wembanyama ce samedi. « Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué devant autant de monde » , a-t-il rappelé en conférence de presse. « Ça a encore plus de valeur quand ça vient de la fanbase de la franchise que je suis depuis que je suis petit, dont je suis fan. »

Un engouement sans précédent

Chaque année, les Spurs organisent ce match d’entraînement, ouvert au public et gratuit. Habituellement, ils utilisent la méthode « premier arrivé, premier servi » pour déterminer quels fans pourront assister à la rencontre. Conscients de l’engouement grandissant pour Victor Wembanyama dans la ville, la franchise a préféré mettre en place une billetterie exceptionnelle cette année. Et pour ce scrimmage, plus de 13 000 personnes ont répondu présentes. « C’est la première fois que je vais voir un match à San Antonio, et c’est à cause de lui » , a avoué Michael, 25 ans, devant la salle. « Je ne suis pas fan de NBA. Pour que je vienne ici, c’est Wemby ou rien. »



Si certains sièges dans les hauteurs de la salle sont restés occupés, l’enceinte était tout de même deux fois plus remplie que les années précédentes, selon les habitués. Les fans les plus passionnés ont commencé à attendre devant la salle tôt le matin, bien que l’entrée ne soit prévue qu’à 16 h, afin d’obtenir les meilleures places. Dans la très longue file d’attente qui encerclait la salle, les maillots floqués « Wembanyama » étaient déjà nombreux.

« Ça me donne envie de donner 100 % sur le terrain »