XV de France : Blessure, retour… Les vérités d’Antoine Dupont

Thibault Morlain

Ces derniers jours, on ne parlait que d’Antoine Dupont. Et pour cause… Superstar du XV de France, le demi de mêlée a dû se faire opérer d’une fracture au visages suite à un coup reçu face à la Namibie. Alors qu’on a craint que la Coupe du monde de Dupont soit terminée, il sera bel et bien là pour le quart de finale face à l’Afrique du Sud. Et avant cette affiche, le joueur de Fabien Galthié est revenu sur ses derniers jours mouvementés.

Si le XV de France veut remporter la Coupe du monde à domicile, il faudra se débarrasser dimanche de l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. La bataille s’annonce terrible sur la pelouse du Stade de France et pour l’occasion, Fabien Galthié pourra compter sur le grand retour d’Antoine Dupont. Capitaine du XV de France, le demi de mêlée sera bien titulaire face à Springboks, quelques jours seulement après sa blessure face à la Namibie et son opération du visage.

« Je savais qu’il y avait une fracture quelque part »

Les fans du XV de France ont craint le pire avec la blessure d’Antoine Dupont face à la Namibie et ça a aussi été le cas pour le principal intéressé. Lors d’un entretien accordé à TF1 , le demi de mêlée des Bleus est revenu sur ce moment où tout aurait pu basculer pour lui, avouant : « Est-ce que je me suis dit que la Coupe du monde était finie pour moi ? Oui, dans les premiers instants, la douleur était très forte. Ça a duré dans les vestiaires. J’ai senti en me mouchant que ça gonflait. Je savais qu’il y avait une fracture quelque part, mais je ne savais pas où. Je pensais bien évidemment à la mâchoire, on sait que c’est 3 mois. Je n’y croyais pas trop ».

« C’est vraiment mon ressenti du terrain qui a eu le dernier mot »