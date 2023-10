XV de France : Le message fort d’Antoine Dupont

Arnaud De Kanel

Le XV de France n'aura pas brisé la malédiction. De nouveau battus par l'Afrique du Sud en Coupe du monde, les coéquipiers d'Antoine Dupont voient leur parcours s'arrêter en quart de finale. Une immense déception pour le capitaine, déjà très touché dimanche en conférence de presse. Il a posté un message poignant ce lundi sur les réseaux sociaux.

Le réveil a dû être compliqué ce lundi matin pour les joueurs du XV de France. Éliminés d'un petit point (28-29) par l'Afrique du Sud, les hommes de Fabien Galthié sont abattus. La tristesse se lisait dans leur regard dimanche soir après le coup de sifflet final. Antoine Dupont symbolise bien la détresse tricolore, lui qui est rentré aux vestiaires les mains sur la tête, conscient que son rêve venait de se briser. « Touché mais pas coulé », écrivait-il après sa blessure face à la Namibie. Trois semaines plus tard, le ton a bien changé pour le capitaine du XV de France.

«La déception est immense»

Antoine Dupont s'est exprimé sur son compte Instagram ce lundi en début d'après-midi. Le demi de mêlée a eu un mot pour les supporters. « Aujourd'hui la déception est immense car elle est à la hauteur du soutien que vous nous avez apporté, de la volonté que nous avions de prolonger encore l'aventure, d'aller au bout de notre rêve avec vous. Les moments vécus ensemble, le soutien d'un pays, resteront à jamais gravés dans nos vies d'hommes », écrit Dupont. Beau joueur, il félicite l'Afrique du Sud et espère que ce revers servira de leçon au XV de France.

Le XV de France est maudit en Coupe du monde, voilà la preuve https://t.co/gbOux3GcXR pic.twitter.com/4YYZhTLTga — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«Cela n'a pas suffi, cela reste du sport»