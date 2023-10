Coup dur pour le XV de France, Macron débarque dans le vestiaire

Arnaud De Kanel

Le miracle n'a pas eu lieu pour le XV de France. Vingt-huit ans après le scandale de 1995, les Bleus se sont à nouveau inclinés face à l'Afrique du Sud en Coupe du monde (28-29). Les joueurs de Fabien Galthié étaient forcément abattus et Emmanuel Macron est venu les réconforter comme le raconte Charles Ollivon.

L'aventure s'arrête là pour le XV de France. Stoppés en quart de finale par l'Afrique du Sud (28-29), les Bleus ne soulèveront pas leur premier trophée Webb Ellis fin octobre. Une véritable désillusion pour tout un groupe qui était en pleine confiance et qui sentait que c'était cette année ou jamais. Au coup de sifflet finale, les visages français étaient marqués par la tristesse, à l'image du capitaine Antoine Dupont qui n'osait à peine y croire, groggy, les mains sur la tête. Lui et ses coéquipiers ont pu être consolés par Emmanuel Macron.

Arbitrage XV de France - Afrique du Sud : La Fédération veut un changement radical https://t.co/N19IPGH8gk pic.twitter.com/8XlyMAOxEw — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Macron au secours du XV de France

Le président de la République s'est rendu dans le vestiaire du XV de France pour féliciter les joueurs. « Fabien (Galthié) a pris la parole et le président de la République (Emmanuel Macron) pour remercier tout le monde des investissements. Même si c’est dur. C’est dur. On s’est beaucoup envoyés. On n’était pas trop usés physiquement et au final, on perd d’un point. Il faudra revoir ça parce que c’est difficile d’être précis à chaud. Mais ça nous fait mal pour les gens, par rapport à tout le soutien qu’on a reçu. Ça fait mal au cœur », a lâché Charles Ollivon sur TF1 . Pas sûr que la visite d'Emmanuel Macron suffise à réconforter la peine des Bleus , à l'image de François Cros, littéralement abattu.

«Une Coupe du monde en France, on n'en rejouera plus»