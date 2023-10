XV de France : Après sa blessure, Dupont a pris une décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie le 21 septembre dernier, Antoine Dupont était de retour sur la pelouse du Stade de France ce dimanche pour défier l'Afrique du Sud. Le demi de mêlée avait décidé de moins aller au contact et de distribuer le ballon le plus vite possible.

Pour affronter l'Afrique du Sud, Fabien Galthié avait décidé d'aligner Antoine Dupont, touché à la mâchoire quelques jours avant. Affublé d'un casque de protection, le demi de mêlée s'est montré omniprésent, mais n'a pu éviter la défaite de son équipe (28-29). Pourtant, Dupont était parvenu à injecter le doute dans l'esprit des Sud-Africains notamment en première période.

Le plan de Dupont a bien marché en première mi-temps

« En première mi-temps, il y avait une stratégie et Antoine l'a appliquée à la lettre. Il est bien revenu dans le fermé sans trop s'exposer sur la largeur et il l'a fait sacrément bien. Il est parvenu à mettre beaucoup de rythme » a lâché David Darricarrère, l'entraîneur des lignes arrières et ancien coach de Dupont au CO.

« Il est moins allé au contact »