Coupe du monde de rugby : L'Irlande est sous le choc après la Nouvelle-Zélande

C'était l'année ou jamais pour la génération Johnny Sexton. Mais ce samedi, l'Irlande est tombée sur plus fort. Depuis leur défaite en ouverture face au XV de France, les All Blacks enchaînent les prestations XXL et ont montré toutes leurs qualités techniques au Stade de France. En Irlande, la presse a exprimé sa terrible déception.

Jusqu'au bout, l'Irlande y a cru. Mené de quatre points dans le temps additionnel, le XV du Trèfle a essayé de briser la muraille All-Blacks, sans succès. Les hommes d'Andy Farrell se sont inclinés face à la Nouvelle-Zélande ce samedi (28-24) et ne verront pas les demi-finales du Mondial. Une défaite frustrante, qui a, évidemment, fait les gros titres en Irlande.

La fin d'une ère en Irlande

The Irish Independent évoque la fin d'une ère pour cette équipe. « Nous ne sommes pas déçus par l’équipe irlandaise. Nous sommes déçus pour l’équipe irlandaise. Ils nous ont tellement donné ces dernières années qu’il est impossible de ressentir autre chose que de la fierté, de la sympathie et de la gratitude à leur égard. Le plus grand voyage de l’histoire du sport irlandais est terminé. Mais quel voyage ça a été » a commenté le média. The Irish Times, de son côté, évoque la détresse de Johnny Sexton, qui a laissé passer sa dernière chance de remporter la Coupe du monde de rugby : « Johnny Sexton avait l'expression hantée d'un homme qui vient d'être jeté, par un ascenseur express plongeant, dans les entrailles d'une misère infernale et éternelle »

Les All Blacks ont été plus forts