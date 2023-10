Coupe du monde de rugby : Un drame frappe l'Irlande

Jean de Teyssière

La fête était belle au Stade de France ce samedi, lors du match entre l''Irlande et l'Écosse, conclu sur une écrasante victoire irlandaise (36-14). Mais un drame a malheureusement frappé l'Irlande puisqu'un supporter, venue de l'île irlandaise, pour assister à cette rencontre, est décédé à son arrivée à Paris deux jours avant le match.

L'Irlande est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Après la victoire écrasante face à l'Écosse, le XV du Trèfle affrontera les All Blacks samedi prochain, pour un match qui s'annonce explosif. Mais l'esprit des Irlandais n'est sûrement pas à la fête, puisqu'un drame a frappé l'Irlande quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre.

L'Irlande fête sa victoire avec ses 30 000 supporters

La soirée était pourtant parfaite. L'Irlande, plus forte que jamais, est facilement venue à bout de l'Écosse (36-14) et a terminé première de son groupe, devant l'Afrique du Sud. Les supporters irlandais étaient ivres de bonheur à l'issue du match et pouvaient chanter fièrement en chœur, la chanson des Cramberries, Zombie. Comme à chaque rencontre du XV du Trèfle, de nombreux supporters étaient venus garnir les tribunes puisqu'environ 30 000 supporters étaient présents au Stade de France. L'Irlande affrontera les All Blacks samedi prochain.

Un supporter irlandais décède en arrivant à Paris

Mais la fête a été gâchée. Le rugby irlandais est en deuil car l'un des supporters irlandais, venu à Paris pour assister à ce match, comme 30 000 autres Irlandais, est décédé subitement à son arrivée à Paris ce jeudi. Ce sont des médias britanniques qui ont commencé à relayer cette information. Depuis, le ministère des Affaires Étrangères de l'Irlande a confirmé ce décès. Si les causes de sa mort n'ont pas été révélées, on sait au moins qu'il était arrivé en France en provenance d'un village situé dans le Comté de Limerick.