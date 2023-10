XV de France : Le remplaçant de Ntamack sort du silence

Jean de Teyssière

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Celle du XV de France face à l'Afrique du Sud dimanche dernier en quart de finale de la Coupe du monde doit faire très mal. D'autant plus que c'est une défaite d'un seul point (28-29) et que l'Afrique du Sud a bénéficié d'erreurs françaises pour marquer trois essais. Oui mais voilà, au plus haut niveau, la moindre erreur se paie cash et Matthieu Jalibert, qui a remplacé Romain Ntamack, blessé, ne s'est toujours pas remis de cette élimination.

La défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde (28-29), synonyme d'élimination est dure à digérer pour les joueurs qui voient d'un coup toute leur aventure se terminer brutalement. À 10 jours de la fin de ce Mondial, la digestion risque d'être encore longue chez certains joueurs.

«Il y a beaucoup de tristesse et de frustration»

Dans une interview accordée à RMC dans l'émission Super Moscato Show , Matthieu Jalibert donne son état d'esprit, trois jours après l'élimination : « C’est très compliqué après autant de travail et de sacrifices, s’arrêter comme ça cela fait un gros vide. Beaucoup de tristesse et de frustration. C’est vrai que depuis la fin du match c’est assez compliqué. On vit des moments pas faciles. Après il faut essayer de relativiser, la vie continue. »

«Mon plus gros regret c’est de ne pas avoir réussi à tuer le match plus tôt»