XV de France - Afrique du Sud : Le discours de Galthié dévoilé

Favorite de sa Coupe du monde, la France est sortie dès les quarts de finale, éliminée par l’Afrique du Sud championne en titre (28-29). Une énorme désillusion pour Fabien Galthié et ses hommes, qui se voyaient devenir les premiers dans l’histoire à offrir un titre mondial au XV de France.

Plusieurs jours après, la défaite n’a toujours pas été digérée. Les images de la rencontre repassent sans cesse et les larmes d’Antoine Dupont sont un peu celles de tout le rugby français, qui rêvait d’aller le plus loin possible en cette Coupe du monde.

Après la défaite, il annonce du lourd pour le XV de France https://t.co/sBjYXjguuT pic.twitter.com/AMFtCg8FRt — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Tout était encore possible à la mi-temps

Cette élimination signe la fin de l’aventure française et aussi de la mini-série mise en ligne sur YouTube par la FFR, où l’on, pouvait suivre chaque semaine le quotidien des Bleus . On y retrouve évidemment les images de la rencontre, mais également celles du vestiaire à la mi-temps de cette rentre face à l’Afrique du Sud. On entend ainsi les différents cadres du XV de France prendre la parole pour remobiliser l’équipe.

« Par contre, quand on joue comme on a joué, c'est 30 points normalement ! »