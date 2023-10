XV de France : La presse étrangère réagit à la désillusion

Arnaud De Kanel

Cruelle désillusion pour le XV de France. Battus d'un souffle par l'Afrique du Sud (28-29), les tricolores disent adieu à leur plus grand rêve après avoir cédé face aux tenants du titre. Cette rencontre dantesque fait la Une de tous les journaux ce lundi matin, aussi bien en France qu'à l'étranger.

Le XV de France est éliminé de la Coupe du monde à la suite de sa défaite face à l'Afrique du Sud dimanche soir (28-29). Antoine Dupont et toute sa bande n'ont pourtant pas démérité mais ils sont tombés sur une grosse équipe des Springboks, fidèle à sa réputation. De l'Irlande à l'Angleterre en passant par l'Afrique du Sud, la presse étrangère consacre plusieurs lignes à la défaite du XV de France.

«C'est une catastrophe pour le rugby français»

Dans les colonnes du Times , les journalistes britanniques reconnaissent la supériorité du XV de France durant la rencontre. « Le rêve du pays hôte meurt face à la classe des champions. C'est une catastrophe pour le rugby français. Les Français ont été en mesure de battre les Sud-Africains, ils les ont même dominés », peut-on lire dans le quotidien britannique. Du côté de l'Irlande, on s'amuse du retour précipité d'Antoine Dupont. « Pas un docteur au monde ne recommanderait à son patient d'affronter quinze Springboks trois semaines après une fracture du visage. Dupont et ses coéquipiers sont tombés au sol alors que leurs rêves de Coupe du monde se brisaient. Le conte de fées s'est terminé de manière dévastatrice », souligne The42 . En Afrique du Sud, on insiste sur la performance XXL des Springboks.

«C’était dramatique et bouleversant, courageux et cruel»