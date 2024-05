Transfert - PSG : Coup de théâtre pour Xavi Simons

La rédaction

Le PSG devra se montrer offensif sur le marché des transferts cet été. Les Parisiens s’apprêtent à perdre leur atout numéro un : Kylian Mbappé. Nombreux sont les noms associés aux Franciliens, qui pourraient venir renforcer la ligne offensive. Parmi eux, Xavi Simons. Toutefois, le Néerlandais ne devrait pas revêtir la tunique rouge et bleue la saison prochaine. En effet, il serait parti pour être une nouvelle fois prêté.

Alors que le PSG clôturera sa saison contre l’OL en finale de la Coupe de France (le 25 mai), une question trotte désormais dans la tête des supporters parisiens : qui viendra combler le départ de Kylian Mbappé ? Plusieurs pistes son régulièrement évoquées, comme Victor Osimhen ou Khvicha Kvaratskhelia. Xavi Simons est également largement plébiscité par les dirigeants franciliens, puisque le10sport.com indiquait déjà des discussions entre le joueur de 21 ans et les Parisiens en avril dernier. Mais le milieu prodige pourrait ne pas fouler la pelouse du Parc des Princes la saison prochaine.

Transfert à 80M€, le PSG peut perdre de l'argent https://t.co/BVsyJ74mkn pic.twitter.com/mZUhgDW4qD — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

«C'est un dossier hyper flou»

Dans un entretien accordé à Culture PSG , Abdellah Boulma a confirmé la volonté du PSG de rapatrier Xavi Simons, ajoutant que rien n’était encore décidé : « Xavi Simons ? Il y a des certitudes et il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que c'est un dossier hyper flou. C'est un dossier dans lequel il y a eu très peu de transparence. Ce que l'on sait c'est qu'il a été prêté une saison à Leipzig. On en est là aujourd'hui. Nasser adore ce joueur, Luis Enrique adore ce joueur, tout le monde à Paris apprécie ce joueur, qui est un gamin du PSG, mais Xavi Simons, déjà, a son mot à dire. »

«La grande tendance aujourd'hui, c'est qu'il reparte une année en prêt»