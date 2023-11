XV de France : Grande nouvelle pour Dupont et sa nouvelle équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après l'élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde, Antoine Dupont continue de faire parler de lui. Et pour cause, sa décision de préparer ou non les Jeux Olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 va avoir un impact sur le Tournoi des VI Nations. Et le choix du demi-de-mêlée du Stade Toulousain aurait été fait.

Pendant la Coupe du monde, tous les regards étaient tournés vers Antoine Dupont qui a monopolisé l'attention notamment à cause de sa blessure au visage. De retour pour affronter l'Afrique du Sud, le capitaine du XV de France n'a toutefois pas pu empêcher l'élimination des Bleus en quart de finale face à l'Afrique du Sud, future championne du monde. Désormais, Antoine Dupont est tourné vers un autre objectif à savoir les Jeux Olympiques.

JO 2024 : Il lance un ultimatum à Antoine Dupont https://t.co/dWXsTCMbhx pic.twitter.com/3f704HIG5w — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Dupont convoqué pour préparer les JO 2024 ?

Et selon les informations de L'EQUIPE , le choix est désormais fait. Antoine Dupont figurera dans la liste des joueurs de l'équipe de France à 7 qui vont se préparer en vue des Jeux Olympiques à Paris. Le demi-de-mêlée du Stade Toulousain a décidé de tenter l'aventure en vue des JO 2024 et sera donc dès le mois de janvier avec le groupe tricolore où il devra s'intégrer. Une décision qui n'est d'ailleurs pas sans conséquence pour son club ainsi que pour le XV de France.

Galthié privé de Dupont pour le Tournoi des VI Nations