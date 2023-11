XV de France : Dézingué, Galthié répond à ses détracteurs

Thibault Morlain

Pour le XV de France, la Coupe du monde de rugby s'est donc arrêtée en quart de finale. Un échec qui n'a pas empêché la FFR de confirmer Fabien Galthié dans ses fonctions. Cependant, certaines critiques fusent à l'encontre du sélectionneur des Bleus. Récemment, Richard Dourthe avait été virulent à l'égard de Galthié. Ce dernier lui a répondu.

Après avoir longtemps gardé le silence suite à l'élimination du XV de France en Coupe du monde, Fabien Galthié a fini par donner une conférence de presse pour expliquer l'échec des Bleus. Une intervention qui n'a toutefois pas plu à tout le monde. Ancien international, Richard Dourthe avait alors dézingué Galthié, lâchant notamment : « Il ne fait que parler. Il gère sa conférence de presse, c'est tout en communication. Il reste calme, c'est très bien, tous les gens l'adorent, c'est parfait. Mais il élude tous les points qui nous chagrinent, nous les connaisseurs du rugby. Pourquoi on a perdu, quelle a été la gestion du groupe, pourquoi y a-t-il eu autant de blessés... Il enfume tout le monde avec ses datas et ce n'est pas respecter les gens qui aiment le rugby ».

XV de France : Galthié se lâche sur le remplaçant d'Antoine Dupont https://t.co/yMRL8JzPs6 pic.twitter.com/GyD3oV4FGR — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

« Je suis très à l'aise avec la critique »

Bien évidemment, Fabien Galthié n'est pas passé à côté de ces critiques. D'ailleurs, ce lundi, pour le Midi Olympique , le sélectionneur du XV de France a été interpellé sur les propos de Richard Dourthe. A ce sujet, Galthié a alors répondu : « J'entends ces critiques ? Bien sûr que je les entends. Tout le monde peut s'exprimer et porter des jugements sur le XV de France, ses entraîneurs, son sélectionneur. Chacun est responsable de ses mots et de sa vision. Je suis très à l'aise avec la critique, qu'elle aille dans notre sens ou non ».

« J'entends et je respecte »