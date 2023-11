Fabien Galthié balance sur le retour de Bernard Laporte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sa nomination n'a pas fini de susciter des débats. Condamné en première instance en janvier 2023 pour corruption et trafic d’influence, Bernard Laporte a été nommé directeur du rugby à Montpellier par Mohed Altrad. Présent en conférence de presse ce vendredi, Fabien Galthié a été interrogé sur le retour de ce personnage sur le devant de la scène.

Ces derniers mois, Bernard Laporte a plus fait parler de lui pour ses ennuis judiciaires que pour son mangement sur un terrain de rugby. L'ancien sélectionneur du XV de France a été condamné en première instance, en janvier 2023, pour corruption et trafic d'influence. Une décision qui ne l'a pas empêché de relever un dernier challenge. Agé de 59 ans, Laporte a accepté de prendre la tête de Montpellier. Il avait justifié son retour.

Bernard Laporte est de retour à Montpellier

« Voyant effectivement un club complètement à la dérive, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'un dernier challenge et de rembobiner. On ne vit qu'une fois comme on dit. Il y a beaucoup de joueurs que je ne connaissais pas. Moi, ça fait plus de sept ans que j'ai arrêté. Il a fallu créer un staff et là, je suis ravi de l'avoir fait en trois heures. L'entrainement, c'est bien, mais il faut concrétiser » avait lâché Laporte.

« Ce qui m’inspire, c’est qu’il est toujours passionné »