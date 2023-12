XV de France : Dupont en rajoute une couche sur l’arbitrage

Arnaud De Kanel

Très critique envers l'arbitrage de Ben O'Keeffe après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud, Antoine Dupont a ouvert un grand débat. Et forcément, lorsqu'il est interviewé, la question revient sans cesse pour le demi de mêlée. Il a depuis revisionné le match pour se faire un nouvel avis.

Sur le coup de la frustration, Antoine Dupont avait pointé du doigt l'arbitrage de Ben O'Keeffe après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde. Le sujet revient sans cesse lorsqu'il accorde un entretien. D'ailleurs, Thierry Henry, l'ancien meilleur buteur de l'équipe de France, en a réalisé un avec le capitaine du XV de France pour la chaine YouTube Bros . L'actuel sélectionneur des Espoirs n'a pas manqué de l'interroger à ce sujet.

Dupont a revu le match

« En 2019, on se fait éliminer d'un point, pareil, alors qu'on mène de 12 ou 13 points à un quart d'heure de la fin, mais je n'ai jamais revu le match. Celui-là, j'en avais besoin. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai regardé le match le lendemain. Parce que tu as toujours une impression sur le terrain, et parfois, en revisionnant le match c'est différent. C'était pour voir si ce sentiment d'injustice était réel ou non », a reconnu Antoine Dupont. Insuffisant tout de même pour faire partir les regrets.

«Le regret sur le match, on l'aura tout le temps»