XV de France : Le Top 14 va plomber Galthié ?

Axel Cornic

Le nouveau quadriennat de Fabien Galthié va démarrer et une grande partie de son travail pourrait bien se décider ce mercredi 13 décembre. Le sélectionneur du XV de France va en effet rencontrer les clubs professionnels, qui depuis son arrivée en 2019 ont fait énormément d’efforts, en libérant leurs internationaux.

S’il n’a pas réussi à faire mieux que ses prédécesseurs, Fabien Galthié a eu des moyens jamais vus dans le rugby français. C’est le cas au niveau de son effectif, puisqu’il pouvait régulièrement compter sur une quarantaine de joueurs pour préparer chaque évènement.

Dupont : Terrible nouvelle pour le XV de France, le verdict tombe https://t.co/yzg6ghRKfx pic.twitter.com/ohC7KfzDij — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« Il va falloir dans un premier temps crever l'abcès »

Mais cela pourrait changer, puisque le résultat décevant de la dernière Coupe du monde a laissé des traces. « Il va falloir dans un premier temps crever l'abcès » explique une source, auprès de L’Equipe . « La non-communication du sélectionneur avec le monde professionnel après l'échec en quarts de finale de la Coupe du monde (28-29, le 15 octobre) a vraiment agacé. Ou dérangé ». En général les clubs professionnels ne semblent pas vouloir tout changer, mais estimeraient tout de même qu’après avoir fourni un gros effort lors des quatre dernières années, les choses devraient plutôt évoluer en leur sens.

« Des garçons qui ont vécu ce rôle de partenaires d'entraînement pendant deux, trois ou quatre saisons peuvent estimer que c'est un peu lourd à gérer »