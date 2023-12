XV de France : Un joueur de Galthié boucle son transfert, il dit tout

Arnaud De Kanel

En situation d'échec au Stade Toulousain, Melvyn Jaminet a changé de club. Le remplaçant de Thomas Ramos au XV de France est revenu dans son club formateur, le RC Toulon. Sourire retrouvé, l'arrière reconnait que son aventure toulousaine est un échec mais il a bien l'intention de rebondir avec l'équipe dirigée par Franck Azéma.

Il était venu pour passer un cap qu'il n'a finalement jamais franchi. Arrivé en provenance de l'USAP en 2022, Melvyn Jaminet a déjà quitté le Stade Toulousain. L'arrière du XV de France, un temps titulaire dans l'esprit de Fabien Galthié, reste malgré tout en Top 14 et revient dans son club formateur, le RC Toulon. Dans un environnement qu'il connait bien, il espère relancer sa carrière.



«Il y a une part d'échec à partir de Toulouse»

Melvyn Jaminet reconnait volontiers qu'il a échoué au Stade Toulousain. « Je ne suis pas allé au bout des choses. Forcément, il y a une part d'échec à partir de Toulouse car je n'ai pas terminé mon contrat. Mon passage à Toulouse n'est pas parfait mais je ne veux garder que le positif. Je remercie le club d'avoir compris mes attentes, ma volonté de retrouver plus de temps de jeu. Les discussions ont été vraiment saines, notamment avec Ugo Mola », a déclaré l'arrière du XV de France en conférence de presse jeudi. Maintenant, il est pleinement focalisé sur sa nouvelle aventure.

«Il n'y a pas de pression particulière»