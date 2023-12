Rugby : L’Union Bordeaux Bègles victime d’une aberration

Hugo Chirossel

Après s’être imposé au Connacht lors de la première journée, l’Union Bordeaux Bègles a enchaîné avec une deuxième victoire en Champions Cup lors de la réception de Bristol samedi dernier. Désormais ce sont les Saracens à domicile, puis les Bulls qui attendent l’UBB. Yannick Bru a poussé un coup de gueule concernant le déplacement de son équipe en Afrique du Sud.

L’Union Bordeaux Bègle a parfaitement lancé son aventure en Champions Cup. Après sa large victoire au Connacht lors de la première journée (41-5), les hommes de Yannick Bru ont enchaîné un deuxième succès samedi dernier, à l’occasion de la réception de Bristol (36-17). La suite de la compétition aura lieu en 2024 pour l’UBB, avec la réception des Saracens le 14 janvier prochain.

XV de France : Un cadre de Galthié révèle son plus grand regret https://t.co/Xhsj318xgT pic.twitter.com/DYrb5GzzQ8 — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

«Un match qui défie l’entendement»

Ce qui sera suivi d’un voyage en Afrique du Sud pour y affronter les Bulls, le 20 janvier. Un déplacement qui interroge Yannick Bru. Auprès de Rugbyrama , l’entraîneur de l’UBB a évoqué les deux prochaines rencontres qui attendent son équipe en Champions Cup et notamment les conditions de cette rencontre, six jours seulement après avoir joué contre les Saracens.

«J’ai du mal à comprendre l’organisation logistique de cette compétition»