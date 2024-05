Mercato - PSG : Transfert à 60M€, Luis Enrique va tout gâcher ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG avait fait sauter la clause libératoire inscrite dans le contrat de Manuel Ugarte au Sporting CP pour un montant de 60M€. Mais malgré des débuts tonitruants à Paris, l'international uruguayen joue beaucoup moins au point de ne plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Une situation qui jette donc un sérieux froid sur l'avenir de Manuel Ugarte au PSG.

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'avait pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif, lâchant notamment 60M€ pour recruter Manuel Ugarte. Une somme qui correspond au montant de la clause libératoire qui était inscrite dans son contrat au Sporting CP. Rapidement, l'Uruguayen a d'ailleurs justifié l'investissement consenti par le PSG en réalisent un début de saison très impressionnant. Mais l'euphorie est finalement retombée, au point que Manuel Ugarte soit désormais devenu un joueur secondaire compte tenu de sa faible utilisation lors de la seconde partie de saison.

L'avenir d'Ugarte encore incertain ?

Il faut dire que selon les informations du Parisien , Manuel Ugarte n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Le profil de l'international uruguayen ne semble pas correspondre aux attentes de l'entraîneur du PSG pour son numéro 6. Le club de la capitale prévoit d'ailleurs de se renforcer dans l'entrejeu cet été, ce qui jette un froid sur le futur d'Ugarte à Paris. Et pourtant, l'ancien joueur du Sporting CP ne cachait pas sa volonté pour son avenir il y a quelques jours : « Rester à Paris ? J’adorerais, mais il faut voir. Pour l’instant, je suis ici et je profite de la fin de saison ».

La sortie énigmatique de Luis Enrique