Le premier transfert du PSG déjà connu ?

Arrivé en fin de mercato durant l'été 2022, Carlos Soler ne s'est jamais imposé au PSG et l'arrivée de Luis Enrique n'a finalement pas amélioré la situation de l'ancien joueur de Valence. Un départ cet été ne fait donc plus aucun doute pour l'international espagnol convoité par Aston Villa et Brighton.

Le mercato estival du PSG s'annonce très agité et il semblerait que Luis Enrique ait déjà ciblé les joueurs sur lesquels il ne compte plus. Ainsi, après les départs déjà officiels de Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa, d'autres joueurs s'apprêtent à quitter le PSG.

Soler n'entre plus dans les plans du PSG

C'est le cas de Carlos Soler. Déjà annoncé sur le départ l'été dernier après une première saison plus que poussive, l'ancien joueur de Valence pensait pouvoir profiter de l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG pour se relancer. Il faut dire que lorsqu'il était sélectionneur de la Roja , le technicien espagnol s'appuyait sur Carlos Soler. Finalement, après une nouvelle saison décevante, le milieu de terrain de 27 ans est toujours sur le départ.

Aston Villa et Brighton intéressés par Soler ?