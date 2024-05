Recalé sur le mercato, l’OM fait une révélation !

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un nouvel entraineur pour démarrer un projet sur trois ans, l'OM s'oriente vers des techniciens portugais. Outre Paulo Fonseca, qui demeure la priorité conformément à nos informations exclusives publiées sur le10sport.com, les dirigeants cibleraient également Sergio Conceição. Vendredi, la presse portugaise indiquait qu'il avait repoussé la proposition de l'OM, une version formellement contestée par le club.

L'OM patine dans le dossier du prochain entraineur. Suite à la défaite à Reims mercredi, les Olympiens ont quasiment dit adieu à l'Europe, ce qui complique la tâche pour Pablo Longoria dans l'optique de convaincre un entraineur. D'ailleurs, Sergio Conceição aurait recalé l'OM. Une rumeur qui n'a pas été confirmée par le club.

Mercato - OM : Le père d’Aubameyang à l’origine d’un coup de théâtre ? https://t.co/GDaTySJ65y pic.twitter.com/HVQaPo9IYj — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

La presse portugaise annonce la fin du dossier Conceição

Pas certain de poursuivre au FC Porto avec l'élection d'André Villas-Boas à la présidence du club, Sergio Conceição regarde ailleurs. L'OM s'intéresse à lui mais selon les informations rapportées par Record , il aurait décliné l'offre des Phocéens en raison de l'absence de Coupe d'Europe, lui qui penche plutôt pour rejoindre l'AC Milan.

L'OM conteste