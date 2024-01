XV de France : Il met fin à la polémique de l’arbitrage

Jean de Teyssière

Lors de la précédente Coupe de rugby en France, le quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud (28-29) a été vivement commenté, notamment la prestation de l'arbitre du match, Ben O'Keeffe. World Rugby s'était montré silencieux depuis le Mondial mais en ce début d'année, Joël Jutge, responsable des arbitres de World Rugby, a décidé de prendre la parole et a mis fin à cette polémique.

Le quart de finale de la Coupe du monde de rugby entre le XV de France et l'Afrique du Sud avait accouché de la défaite française, au bout du suspens (28-29). Les Bleus de Fabien Galthié n'ont pas réussi à passer cette première grosse marche et avaient beaucoup critiqué l'arbitrage, comme son capitaine, Antoine Dupont.

«Nous sommes à même de reconnaître nos erreurs»

Dans une interview accordée au bi-hebdomadaire toulousain Midi Olympique , Joël Jutge, responsable des arbitres de World Rugby revient sur la polémique de l'arbitrage de Ben O'Keeffe durant le quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud : « Cela a été dit et commenté. Nous avons analysé sa performance, et après ce match, les sélectionneurs et moi-même étions persuadés que la défaite de l'équipe de France n'était pas liée à son arbitrage. Bien évidemment, nous sommes à même de reconnaître nos erreurs, et nous en avons observées des deux côtés - comme il y en a souvent dans chaque match. On est totalement transparent, principalement avec les entraîneurs dans le cadre du processus de communication fondé sur la confiance. »

Jutge heureux de voir que le XV de France est en phase avec l'arbitrage

« Je conçois que cela puisse être discuté, surtout du côté des supporters français. Nous sommes cependant heureux de constater, au travers des interviews données par les joueurs du XV de France et d'anciens membres du staff, que ceux-ci sont en ligne avec notre perception et se montrent d'une grande lucidité. »